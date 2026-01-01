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Nike Aura Riñonera floral (2 l) - Negro/Negro/Gunmetal

Materiales reciclados

Nike Aura

Riñonera floral (2 l)

39,99 €
Negro/Negro/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Sí, necesitas otra riñonera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. ¿Llaves, tarjetas, smartphone? Sí. Todos caben en el compartimento principal. El bolsillo trasero con cremallera y los bolsillos interiores abiertos te permiten organizar tus cosas fácilmente.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Sí, necesitas otra riñonera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. ¿Llaves, tarjetas, smartphone? Sí. Todos caben en el compartimento principal. El bolsillo trasero con cremallera y los bolsillos interiores abiertos te permiten organizar tus cosas fácilmente.

Detalles del producto

  • 18 x 8 x 13 cm (largo x ancho x alto)
  • Cinta regulable
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1270-010

Envíos y devoluciones

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