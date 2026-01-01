Materiales reciclados
Nike Aura
Riñonera floral (2 l)
Sí, necesitas otra riñonera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. ¿Llaves, tarjetas, smartphone? Sí. Todos caben en el compartimento principal. El bolsillo trasero con cremallera y los bolsillos interiores abiertos te permiten organizar tus cosas fácilmente.
- Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
- Modelo: IQ1270-010
Nike Aura
Sí, necesitas otra riñonera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. ¿Llaves, tarjetas, smartphone? Sí. Todos caben en el compartimento principal. El bolsillo trasero con cremallera y los bolsillos interiores abiertos te permiten organizar tus cosas fácilmente.
Detalles del producto
- 18 x 8 x 13 cm (largo x ancho x alto)
- Cinta regulable
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
- Modelo: IQ1270-010
Envíos y devoluciones
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