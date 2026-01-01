Materiales reciclados
Nike Aura
Bolsa tipo bandolera Floral Crescent (4 l)
Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que el bolsillo interior abierto con cremallera te permite organizar tus cosas de valor fácilmente.
- Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
- Modelo: IQ1268-010
Nike Aura
Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que el bolsillo interior abierto con cremallera te permite organizar tus cosas de valor fácilmente.
Detalles del producto
- 30,5 x 18 x 10 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cinta regulable
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
- Modelo: IQ1268-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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