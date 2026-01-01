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Nike Aura Bolsa tipo bandolera Floral Crescent (4 l) - Negro/Negro/Gunmetal

Materiales reciclados

Nike Aura

Bolsa tipo bandolera Floral Crescent (4 l)

39,99 €
Negro/Negro/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que el bolsillo interior abierto con cremallera te permite organizar tus cosas de valor fácilmente.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que el bolsillo interior abierto con cremallera te permite organizar tus cosas de valor fácilmente.

Detalles del producto

  • 30,5 x 18 x 10 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cinta regulable
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1268-010

Envíos y devoluciones

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Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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