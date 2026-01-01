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Nike Aura Bolsa tipo bandolera Crescent (4 l) - Negro/Negro/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Bolsa tipo bandolera Crescent (4 l)

29 % de descuento
Negro/Negro/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Mantén tus básicos del día a día a mano con la bandolera Nike Aura. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que los bolsillos interiores permiten organizar las cosas. Esta versión combina tejido de pana con detalles metálicos.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Metallic Silver Barrel
  • Modelo: IH2122-010

Nike Aura

29 % de descuento

Mantén tus básicos del día a día a mano con la bandolera Nike Aura. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que los bolsillos interiores permiten organizar las cosas. Esta versión combina tejido de pana con detalles metálicos.

Detalles del producto

  • Cinta regulable
  • 30,5 x 18 x 10 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster.
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Metallic Silver Barrel
  • Modelo: IH2122-010

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