Nike Aura
Bolsa tipo bandolera Crescent (4 l)
Mantén tus básicos del día a día a mano con la bandolera Nike Aura. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que los bolsillos interiores permiten organizar las cosas. Esta versión combina tejido de pana con detalles metálicos.
- Color mostrado: Negro/Negro/Metallic Silver Barrel
- Modelo: IH2122-010
Nike Aura
Mantén tus básicos del día a día a mano con la bandolera Nike Aura. El bolsillo principal facilita el acceso a los objetos pequeños, mientras que los bolsillos interiores permiten organizar las cosas. Esta versión combina tejido de pana con detalles metálicos.
Detalles del producto
- Cinta regulable
- 30,5 x 18 x 10 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Metallic Silver Barrel
- Modelo: IH2122-010
Envíos y devoluciones
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