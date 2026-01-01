Nike Aura
Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l)
Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su bolsillo principal tiene un bolsillo interior abierto de malla y un bolsillo abierto con cremallera para que puedas organizar tus objetos de valor fácilmente.
- Color mostrado: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Modelo: IV5665-654
Nike Aura
Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su bolsillo principal tiene un bolsillo interior abierto de malla y un bolsillo abierto con cremallera para que puedas organizar tus objetos de valor fácilmente.
Detalles del producto
- 18 x 28 x 5 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cinta regulable
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Modelo: IV5665-654
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Aura