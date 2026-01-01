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Nike Aura Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Negro/Negro/Gunmetal
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su bolsillo principal tiene un bolsillo interior abierto de malla y un bolsillo abierto con cremallera para que puedas organizar tus objetos de valor fácilmente.


  • Color mostrado: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Modelo: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Sí, necesitas otra bandolera Aura. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su bolsillo principal tiene un bolsillo interior abierto de malla y un bolsillo abierto con cremallera para que puedas organizar tus objetos de valor fácilmente.

Detalles del producto

  • 18 x 28 x 5 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cinta regulable
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Modelo: IV5665-654

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Aura Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Completa el look

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