Atlético de Madrid Club Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry Nike Football - Niño/a

Atlético de Madrid Club
Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry Nike Football - Niño
Suave, cálida y cómoda, esta sudadera con capucha del Atlético mantiene la protección durante los días más fríos. El tejido French terry de ajuste clásico puede combinarse fácilmente con otras prendas, y con los detalles del pecho mostrará su afición por su equipo favorito.
- Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
- Modelo: IO3549-455
Atlético de Madrid Club
Suave, cálida y cómoda, esta sudadera con capucha del Atlético mantiene la protección durante los días más fríos. El tejido French terry de ajuste clásico puede combinarse fácilmente con otras prendas, y con los detalles del pecho mostrará su afición por su equipo favorito.
Ventajas
- Tejido French terry suave para ofrecer la comodidad y la ligereza propias de una sudadera clásica.
- Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio durante el movimiento.
Detalles del producto
- Bolsillos delanteros
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
- Modelo: IO3549-455
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 157 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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