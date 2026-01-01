Atlético de Madrid Club
Jogger de fútbol Nike - Niño
Este jogger Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad todos los días. El tejido French terry con silueta entallada y de ajuste clásico ofrece el tacto de tu pantalón de chándal favorito, y el detalle del equipo en el muslo muestra tu devoción por tu equipo.
- Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
- Modelo: IO3548-455
Atlético de Madrid Club
Este jogger Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad todos los días. El tejido French terry con silueta entallada y de ajuste clásico ofrece el tacto de tu pantalón de chándal favorito, y el detalle del equipo en el muslo muestra tu devoción por tu equipo.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
- Modelo: IO3548-455
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 157 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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