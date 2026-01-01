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Atlético de Madrid Club Jogger de fútbol Nike - Niño - Deep Royal Blue/Blanco

Atlético de Madrid Club

Jogger de fútbol Nike - Niño

44,99 €
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Este jogger Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad todos los días. El tejido French terry con silueta entallada y de ajuste clásico ofrece el tacto de tu pantalón de chándal favorito, y el detalle del equipo en el muslo muestra tu devoción por tu equipo.


  • Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
  • Modelo: IO3548-455

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44,99 €

Este jogger Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad todos los días. El tejido French terry con silueta entallada y de ajuste clásico ofrece el tacto de tu pantalón de chándal favorito, y el detalle del equipo en el muslo muestra tu devoción por tu equipo.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Deep Royal Blue/Blanco
  • Modelo: IO3548-455

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 157 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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