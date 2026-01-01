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Atlético de Madrid 25/26 Mochila Nike Academy - Deep Royal Blue/Sport Red/Blanco

Atletico Madrid 25/26

Mochila Nike Academy

49,99 €
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Que el mal tiempo no te impida entrenar y no moje tu equipación. Tanto si dejas esta mochila en el suelo como si la cuelgas sobre una valla, es perfecta para esos días en los que las condiciones de juego y de entrenamiento no son las ideales y permite guardar el balón en el bolsillo delantero. El diseño cuenta con tecnología Nike Storm-FIT para una protección adicional contra el mal tiempo, y la malla de la bolsa ofrece transpirabilidad y ventilación en los días de buen tiempo.


  • Color mostrado: Deep Royal Blue/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IR4745-455

Atletico Madrid 25/26

49,99 €

Que el mal tiempo no te impida entrenar y no moje tu equipación. Tanto si dejas esta mochila en el suelo como si la cuelgas sobre una valla, es perfecta para esos días en los que las condiciones de juego y de entrenamiento no son las ideales y permite guardar el balón en el bolsillo delantero. El diseño cuenta con tecnología Nike Storm-FIT para una protección adicional contra el mal tiempo, y la malla de la bolsa ofrece transpirabilidad y ventilación en los días de buen tiempo.

Ventajas

  • La tecnología Nike Storm-FIT mantiene la comodidad aunque llueva o haga viento.
  • Bolsillo lateral con cierre por contacto para guardar la cubierta para la lluvia.
  • Bolsillo más grande para ofrecer más espacio para los dispositivos tecnológicos.
  • Correas para los hombros acolchadas y regulables que ofrecen un ajuste cómodo.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Deep Royal Blue/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IR4745-455

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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