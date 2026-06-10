Nike Astrograbber Zapatillas - Hombre

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Estas innovadoras Astrograbber, que debutaron como las Waffle Trainer de Nike, se han diseñado para adherirse mejor a las Waffle Trainer de los campos de fútbol americano.
Nike Astrograbber
Estas innovadoras Astrograbber, que debutaron como las Waffle Trainer de Nike, se han diseñado para adherirse mejor a las Waffle Trainer de los campos de fútbol americano.
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Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber