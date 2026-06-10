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Nike Astrograbber Zapatillas - Hombre - Plata claro/Phantom/Negro/Sail

Nike Astrograbber

Zapatillas - Hombre

129,99 €
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Estas innovadoras Astrograbber, que debutaron como las Waffle Trainer de Nike, se han diseñado para adherirse mejor a las Waffle Trainer de los campos de fútbol americano.


  • Color mostrado: Plata claro/Phantom/Negro/Sail
  • Modelo: IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

Estas innovadoras Astrograbber, que debutaron como las Waffle Trainer de Nike, se han diseñado para adherirse mejor a las Waffle Trainer de los campos de fútbol americano.

Ventajas

  • Parte superior de piel suave que adquiere un toque vintage con el uso.
  • Amortiguación Air Zoom para una sensación de máxima respuesta.
  • Suela exterior de goma tipo gofre para proporcionar una tracción duradera y un estilo tradicional.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Plata claro/Phantom/Negro/Sail
  • Modelo: IH2341-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

3 estrellas

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber Zapatillas - Hombre

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