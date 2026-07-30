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A'ja Wilson Sudadera con capucha de baloncesto - Mujer - Negro/Blanco

A'ja Wilson

Sudadera con capucha de baloncesto - Mujer

84,99 €
Negro/Blanco
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Aprende del playbook de A'ja Wilson y acepta tu yo más audaz con esta sudadera con capucha amplia. Un cordón elástico en el dobladillo te permite recortarlo al estilo A'ja y la capucha forrada de satén ayuda a mantener tu cabello en su sitio. La prenda está confeccionada con tejido French terry que ofrece la transpirabilidad que necesitas durante los momentos más intensos del partido.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IO1343-010

A'ja Wilson

84,99 €

La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Aprende del playbook de A'ja Wilson y acepta tu yo más audaz con esta sudadera con capucha amplia. Un cordón elástico en el dobladillo te permite recortarlo al estilo A'ja y la capucha forrada de satén ayuda a mantener tu cabello en su sitio. La prenda está confeccionada con tejido French terry que ofrece la transpirabilidad que necesitas durante los momentos más intensos del partido.

Ventajas

  • Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.
  • La capucha está forrada con un material premium que tiene un tacto sedoso y un brillo de lujo.
  • Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.

Detalles del producto

  • Cordón con puntas cromadas
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IO1343-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste oversize: extragrande y espacioso
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson Sudadera con capucha de baloncesto - Mujer

A'ja Wilson

84,99 €

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