Materiales reciclados
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
A'ja Wilson es inigualable. Ya sea en casa o fuera, ella y el equipo Las Vegas Aces siempre dan un espectáculo que vale la pena presenciar. Demuestra tu pasión por el equipo con esta camiseta Dri-FIT que te ayuda a mantener la transpirabilidad.
- Color mostrado: University Red
- Modelo: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson es inigualable. Ya sea en casa o fuera, ella y el equipo Las Vegas Aces siempre dan un espectáculo que vale la pena presenciar. Demuestra tu pasión por el equipo con esta camiseta Dri-FIT que te ayuda a mantener la transpirabilidad.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- El tejido Knit es ligero y suave al contacto con la piel.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: University Red
- Modelo: IF7170-661
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition