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A'ja Wilson Camiseta de baloncesto asimétrica y reversible Dri-FIT - Mujer - Negro/Blanco

Materiales reciclados

A'ja Wilson

Camiseta de baloncesto asimétrica y reversible Dri-FIT - Mujer

54,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Sigue el ejemplo de A'ja Wilson y déjate llevar por tu lado más atrevido con esta camiseta asimétrica. Su tejido suave y de secado rápido te ayuda a subir la intensidad y el diseño reversible te permite darle tu toque personal, como A'ja.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4238-010

A'ja Wilson

54,99 €

La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Sigue el ejemplo de A'ja Wilson y déjate llevar por tu lado más atrevido con esta camiseta asimétrica. Su tejido suave y de secado rápido te ayuda a subir la intensidad y el diseño reversible te permite darle tu toque personal, como A'ja.

Ventajas

  • A'ja hace que su equipación trabaje para ella, por eso el diseño reversible te permite llevar la manga larga en cualquiera de los dos brazos para obtener el apoyo adecuado para tu juego.
  • Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.
  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido liso, ligero y elástico que se seca con rapidez.

Detalles del producto

  • Logo Swoosh
  • 83 % poliéster/17 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4238-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

A'ja Wilson Camiseta de baloncesto asimétrica y reversible Dri-FIT - Mujer

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