A'ja Wilson Camiseta de baloncesto asimétrica y reversible Dri-FIT - Mujer

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Sigue el ejemplo de A'ja Wilson y déjate llevar por tu lado más atrevido con esta camiseta asimétrica. Su tejido suave y de secado rápido te ayuda a subir la intensidad y el diseño reversible te permite darle tu toque personal, como A'ja.
A'ja Wilson
La comodidad desenfadada se une a una actitud sin complejos. Sigue el ejemplo de A'ja Wilson y déjate llevar por tu lado más atrevido con esta camiseta asimétrica. Su tejido suave y de secado rápido te ayuda a subir la intensidad y el diseño reversible te permite darle tu toque personal, como A'ja.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Amazing
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Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson