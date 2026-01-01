Nike Air Sport 2
Bolsa de golf
La Nike Air Sport 2 tiene una almohadilla lumbar actualizada y una correa ajustable Nike Air para una sensación equilibrada y que puedas jugar los 18 hoyos con comodidad. Si empieza a llover, la capucha para la lluvia mantiene el mal tiempo a raya.
- Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco
- Modelo: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
La Nike Air Sport 2 tiene una almohadilla lumbar actualizada y una correa ajustable Nike Air para una sensación equilibrada y que puedas jugar los 18 hoyos con comodidad. Si empieza a llover, la capucha para la lluvia mantiene el mal tiempo a raya.
Ventajas
- Sistema con divisores de longitud completa en cuatro direcciones para organizar los palos.
- Bolsillo para la pelota con panel con cremallera para personalizar el look.
- Bolsillo para la ropa de longitud completa con más espacio para guardar tus cosas.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco
- Modelo: IQ6032-061
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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