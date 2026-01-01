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Nike Air Sport 2 Bolsa de golf - Negro/Iron Grey/Blanco

Nike Air Sport 2

Bolsa de golf

249,99 €
Negro/Iron Grey/Blanco
Negro/Sail/Pink Foam
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

La Nike Air Sport 2 tiene una almohadilla lumbar actualizada y una correa ajustable Nike Air para una sensación equilibrada y que puedas jugar los 18 hoyos con comodidad. Si empieza a llover, la capucha para la lluvia mantiene el mal tiempo a raya.


  • Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco
  • Modelo: IQ6032-061

Nike Air Sport 2

249,99 €

La Nike Air Sport 2 tiene una almohadilla lumbar actualizada y una correa ajustable Nike Air para una sensación equilibrada y que puedas jugar los 18 hoyos con comodidad. Si empieza a llover, la capucha para la lluvia mantiene el mal tiempo a raya.

Ventajas

  • Sistema con divisores de longitud completa en cuatro direcciones para organizar los palos.
  • Bolsillo para la pelota con panel con cremallera para personalizar el look.
  • Bolsillo para la ropa de longitud completa con más espacio para guardar tus cosas.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco
  • Modelo: IQ6032-061

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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