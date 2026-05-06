Nike Air Rift Zapatillas - Mujer

Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Las Nike Air Rift ofrecen una sensación de pisada natural. Este modelo es fácil de poner y quitar gracias a las correas regulables y cuenta con un diseño dividido en la puntera. Además, incorporan amortiguación Air en el talón para hacerte sentir como si no llevaras nada en los pies.
Nike Air Rift
Las Nike Air Rift ofrecen una sensación de pisada natural. Este modelo es fácil de poner y quitar gracias a las correas regulables y cuenta con un diseño dividido en la puntera. Además, incorporan amortiguación Air en el talón para hacerte sentir como si no llevaras nada en los pies.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Emilie633773996
Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide
Yanina262344970
Loooove them! So stylish and comfortable!
Nike Air Rift