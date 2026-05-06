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Nike Air Rift Zapatillas - Mujer - Caqui claro/Light Army

Nike Air Rift

Zapatillas - Mujer

129,99 €
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Las Nike Air Rift ofrecen una sensación de pisada natural. Este modelo es fácil de poner y quitar gracias a las correas regulables y cuenta con un diseño dividido en la puntera. Además, incorporan amortiguación Air en el talón para hacerte sentir como si no llevaras nada en los pies.


  • Color mostrado: Caqui claro/Light Army
  • Modelo: IV6043-229

Nike Air Rift

129,99 €

Las Nike Air Rift ofrecen una sensación de pisada natural. Este modelo es fácil de poner y quitar gracias a las correas regulables y cuenta con un diseño dividido en la puntera. Además, incorporan amortiguación Air en el talón para hacerte sentir como si no llevaras nada en los pies.

Ventajas

  • Parte superior de ante auténtico y tela para ofrecer una sensación de comodidad y suavidad.
  • Correas de cierre por contacto para personalizar el ajuste.
  • Unidad Nike Air en el talón y mediasuela de espuma mullida para una mayor suavidad.
  • Detalles de goma en la suela exterior con patrón resistente que consiguen mayor durabilidad y tracción.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Cierre por contacto
  • Color mostrado: Caqui claro/Light Army
  • Modelo: IV6043-229

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Comfy & Stylish

    LexS36479202

    Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.

  • Emilie633773996

    Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide

  • Yanina262344970

    Loooove them! So stylish and comfortable!

Nike Air Rift Zapatillas - Mujer

Nike Air Rift

129,99 €

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