Nike Air
Parte de arriba con cremallera de 1/4 - Niño/a
Una prenda clásica con cremallera de 1/4 combinada con el más puro ADN Nike, Los ribetes en contraste suben por las mangas hasta la parte superior del cuello para aportar un toque atrevido, y el ajuste amplio en el cuerpo ofrece un montón de opciones para combinar con otras prendas. Además, es supercómoda. Obvio.
- Color mostrado: Negro/Volt
- Modelo: IO1872-010
Nike Air
Una prenda clásica con cremallera de 1/4 combinada con el más puro ADN Nike, Los ribetes en contraste suben por las mangas hasta la parte superior del cuello para aportar un toque atrevido, y el ajuste amplio en el cuerpo ofrece un montón de opciones para combinar con otras prendas. Además, es supercómoda. Obvio.
Ventajas
- Nuestro tejido Fleece cepillado de densidad media le recordará a su manta cálida favorita. Supersuave y cómoda, con un ajuste ligeramente estructurado, es la prenda perfecta para llevar al aire libre o en interiores.
- Bolsillo tipo canguro para tener los objetos básicos del día a día protegidos y a mano.
Detalles del producto
- Bolsillos con cremallera
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Volt
- Modelo: IO1872-010
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla S y mide 130 cm
- El modelo usa la talla M y mide 137 cm
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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