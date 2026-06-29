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Nike Air Max TL 2.5 Premium Zapatillas - Hombre - Negro/Negro/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Zapatillas - Hombre

179,99 €
Negro/Negro/Anthracite
Blanco/Pure Platinum/Plata metalizado/Dark Obsidian
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Las Air Max TL 2.5 actualizan un favorito de finales de los 90 y recuperan la icónica estética Air Max ondulada. Los tejidos transpirables se fusionan con piel sintética suave para ofrecer un acabado impecable, al tiempo que la amortiguación Max Air completa aporta elasticidad a cada pisada.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite
  • Modelo: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Las Air Max TL 2.5 actualizan un favorito de finales de los 90 y recuperan la icónica estética Air Max ondulada. Los tejidos transpirables se fusionan con piel sintética suave para ofrecer un acabado impecable, al tiempo que la amortiguación Max Air completa aporta elasticidad a cada pisada.

Ventajas

  • Parte superior que combina tela y piel sintética para una mayor transpirabilidad y durabilidad.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel sintética
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite
  • Modelo: IM4656-001

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Evaluaciones (2)

4.5 estrellas

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium Zapatillas - Hombre

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