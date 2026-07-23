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Buenas valoraciones
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre - Negro/Anthracite/Pink Foam/Blanco

Nike Air Max Plus

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
Negro/Anthracite/Pink Foam/Blanco
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Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo desafiante con comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Pink Foam/Blanco
  • Modelo: IU7540-001

Nike Air Max Plus

30 % de descuento

Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo desafiante con comodidad.

Ventajas

  • Parte superior de malla con detalles de piel sintética para ofrecer durabilidad y transpirabilidad.
  • Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
  • Unidades Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Pink Foam/Blanco
  • Modelo: IU7540-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (11)

4.7 estrellas

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

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