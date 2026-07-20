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Nike Air Max Plus VII Zapatillas - Hombre - Negro/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Zapatillas - Hombre

199,99 €
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Estas Plus reinterpretan el modelo de los 90 y lo imbuyen de la energía ciberespacial dosmilera. Las 7 renuncian a la clásica estructura de las originales por un revestimiento punteado en la parte superior, mientras que los estampados de escorpión en la lengüeta le dan un toque (o picadura) especial.


  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Chrome
  • Modelo: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

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Estas Plus reinterpretan el modelo de los 90 y lo imbuyen de la energía ciberespacial dosmilera. Las 7 renuncian a la clásica estructura de las originales por un revestimiento punteado en la parte superior, mientras que los estampados de escorpión en la lengüeta le dan un toque (o picadura) especial.

Ventajas

  • Parte superior de malla con detalles de piel sintética para ofrecer durabilidad y transpirabilidad.
  • Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Chrome
  • Modelo: IQ9429-001

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

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