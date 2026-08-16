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Buenas valoraciones
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Zapatillas - Hombre - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negro/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negro/Barely Volt
Blanco/Negro/Smoke Grey/Blanco
Negro/Negro/Anthracite/Negro
Blanco/Blue Crystal/Plata metalizado/Blanco
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Negro/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
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Kylian Mbappé siempre ha sido fan de las Air Max Plus VII, tanto que las usó como inspiración para sus botas de fútbol. Piensa en las TN7 como la versión para el día a día de las botas de fútbol de Kylian. Fíjate en la etiqueta especial de la lengüeta y en el esquema de colores.


  • Color mostrado: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negro/Barely Volt
  • Modelo: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30 % de descuento

Kylian Mbappé siempre ha sido fan de las Air Max Plus VII, tanto que las usó como inspiración para sus botas de fútbol. Piensa en las TN7 como la versión para el día a día de las botas de fútbol de Kylian. Fíjate en la etiqueta especial de la lengüeta y en el esquema de colores.

Ventajas

  • Parte superior de malla con detalles de piel sintética para ofrecer durabilidad y transpirabilidad.
  • Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
  • Unidades Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negro/Barely Volt
  • Modelo: HQ2197-200

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (80)

4.4 estrellas

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Zapatillas - Hombre

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

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Item 3 of 7

Una referencia cultural

Cuando las Nike Air Max Plus llegaron al mercado en los 90, conquistaron las calles de París como un símbolo indiscutible de velocidad, estilo y actitud urbana.

Dos iconos. La misma esencia.

El clásico de las calles parisinas reinventado para la leyenda de París: Kylian Mbappé. Descubre las nuevas Mercurial Superfly y las Air Max Plus VII.