Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Zapatillas - Hombre

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappé siempre ha sido fan de las Air Max Plus VII, tanto que las usó como inspiración para sus botas de fútbol. Piensa en las TN7 como la versión para el día a día de las botas de fútbol de Kylian. Fíjate en la etiqueta especial de la lengüeta y en el esquema de colores.
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Kylian Mbappé siempre ha sido fan de las Air Max Plus VII, tanto que las usó como inspiración para sus botas de fútbol. Piensa en las TN7 como la versión para el día a día de las botas de fútbol de Kylian. Fíjate en la etiqueta especial de la lengüeta y en el esquema de colores.
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4.4 estrellas
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Cuando las Nike Air Max Plus llegaron al mercado en los 90, conquistaron las calles de París como un símbolo indiscutible de velocidad, estilo y actitud urbana.
El clásico de las calles parisinas reinventado para la leyenda de París: Kylian Mbappé. Descubre las nuevas Mercurial Superfly y las Air Max Plus VII.