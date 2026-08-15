Nike Air Max Plus OG Premium Zapatillas - Hombre

Parfaite
JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf
Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Celebra el mayor espectáculo del fútbol con estas Air Max Plus. Al cambiar los colores tradicionales de la tricolor por tonos menta y cobre como oda a la pátina de la Estatua de la Libertad, esta edición añade sutilmente un grito de guerra a las icónicas zapatillas: "Allez les Bleus!". Su estructura sobre piel sintética y tela añade arrojo a tu look. Además, la amortiguación visible Air Max te permite ser fiel a tu estilo desafiante sin sacrificar comodidad.
Nike Air Max Plus OG Premium
Celebra el mayor espectáculo del fútbol con estas Air Max Plus. Al cambiar los colores tradicionales de la tricolor por tonos menta y cobre como oda a la pátina de la Estatua de la Libertad, esta edición añade sutilmente un grito de guerra a las icónicas zapatillas: "Allez les Bleus!". Su estructura sobre piel sintética y tela añade arrojo a tu look. Además, la amortiguación visible Air Max te permite ser fiel a tu estilo desafiante sin sacrificar comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
3 estrellas
Parfaite
JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf
Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
Ned449d8b33aa324962808f8c66a1d63980
Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium