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Nike Air Max Plus OG Premium Zapatillas - Hombre - Multicolor/Multicolor/Monarch/Negro

Nike Air Max Plus OG Premium

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
Multicolor/Multicolor/Monarch/Negro
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Celebra el mayor espectáculo del fútbol con estas Air Max Plus. Al cambiar los colores tradicionales de la tricolor por tonos menta y cobre como oda a la pátina de la Estatua de la Libertad, esta edición añade sutilmente un grito de guerra a las icónicas zapatillas: "Allez les Bleus!". Su estructura sobre piel sintética y tela añade arrojo a tu look. Además, la amortiguación visible Air Max te permite ser fiel a tu estilo desafiante sin sacrificar comodidad.


  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Monarch/Negro
  • Modelo: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30 % de descuento

Celebra el mayor espectáculo del fútbol con estas Air Max Plus. Al cambiar los colores tradicionales de la tricolor por tonos menta y cobre como oda a la pátina de la Estatua de la Libertad, esta edición añade sutilmente un grito de guerra a las icónicas zapatillas: "Allez les Bleus!". Su estructura sobre piel sintética y tela añade arrojo a tu look. Además, la amortiguación visible Air Max te permite ser fiel a tu estilo desafiante sin sacrificar comodidad.

Ventajas

  • Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
  • Unidades Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Monarch/Negro
  • Modelo: IQ0168-900

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (2)

3 estrellas

  • Parfaite

    JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf

    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

    Ned449d8b33aa324962808f8c66a1d63980

    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium Zapatillas - Hombre

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