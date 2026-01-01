Nike Air Max Plus By You Zapatillas personalizadas

Nike Air Max Plus By You

209,99 €

Estas zapatillas de eficacia demostrada vuelven en una gran variedad de tonos neutros para ofrecer un estilo versátil. La malla metalizada añade un toque de brillo en la parte superior y las opciones iridiscentes destacan la estructura de plástico. Después de elegir entre siete etiquetas diferentes para la lengüeta, remata el look con un texto personal en cada unidad Air. Las Air Max Plus están listas para darles tu toque especial.

¿Cuál es tu base?

Elige entre piel suave y malla metalizada para conseguir un look que exprese tu personalidad.

Dale color

Tonos neutros de lujo, colores clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza el diseño con hasta 4 caracteres en cada unidad Air. Además, tu nombre aparece en la caja.