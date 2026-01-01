Nike Air Max Plus By You Zapatillas personalizadas

Nike Air Max Plus By You
Zapatillas personalizables
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Estas zapatillas de eficacia demostrada vuelven en una gran variedad de tonos neutros para ofrecer un estilo versátil. La malla metalizada añade un toque de brillo en la parte superior y las opciones iridiscentes destacan la estructura de plástico. Después de elegir entre siete etiquetas diferentes para la lengüeta, remata el look con un texto personal en cada unidad Air. Las Air Max Plus están listas para darles tu toque especial.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Estas zapatillas de eficacia demostrada vuelven en una gran variedad de tonos neutros para ofrecer un estilo versátil. La malla metalizada añade un toque de brillo en la parte superior y las opciones iridiscentes destacan la estructura de plástico. Después de elegir entre siete etiquetas diferentes para la lengüeta, remata el look con un texto personal en cada unidad Air. Las Air Max Plus están listas para darles tu toque especial.
¿Cuál es tu base?
Elige entre piel suave y malla metalizada para conseguir un look que exprese tu personalidad.
Dale color
Tonos neutros de lujo, colores clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?
Exprésate
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza el diseño con hasta 4 caracteres en cada unidad Air. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- Parte superior de material sintético con malla ligera para ofrecer transpirabilidad y durabilidad.
- Estructura de plástico y puente del mediopié para una mayor sujeción.
- Unidades Nike Max Air, diseñadas originalmente para el running, que ofrecen amortiguación ligera y duradera.
- Suela exterior de goma para una excelente tracción.
Detalles de Nike By You
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HF0665-900
Orígenes de las Nike Air Max
La revolucionaria tecnología Air se abrió paso en el mundo de las zapatillas Nike en 1978. En 1987, las Air Max 1 debutaron con la tecnología Air visible en el talón, que proporcionaba algo más que la amortiguación Air; de repente, también se podía ver. A partir de entonces, las zapatillas Air Max de nueva generación se pusieron de moda entre atletas y coleccionistas con una oferta de atractivas combinaciones de colores y una amortiguación fiable que no pesa.
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