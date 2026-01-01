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Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Niño/a - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Zapatillas - Niño/a

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Negro/Gris oscuro metalizado/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Plata metalizado/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Blanco
Crema II/Sail/Fauna Brown
Blanco/Pure Platinum/Plata metalizado/Blanco
Blanco/Pure Platinum/Plata metalizado/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Plata metalizado
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
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Retro, con estilo y, sobre todo, cómodas. Son las Air Max Moto 2K. Inspiradas en las zapatillas de running de los años 2000, incorporan una malla transpirable y amortiguación por todas partes: desde la espuma en la planta del pie hasta el acolchado de la lengüeta y los tobillos.


  • Color mostrado: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Modelo: IR0587-001

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109,99 €

Retro, con estilo y, sobre todo, cómodas. Son las Air Max Moto 2K. Inspiradas en las zapatillas de running de los años 2000, incorporan una malla transpirable y amortiguación por todas partes: desde la espuma en la planta del pie hasta el acolchado de la lengüeta y los tobillos.

Ventajas

  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Paneles de malla y piel sintética ligeros y transpirables.
  • Mediasuela de espuma inspirada en los años 2000 que combina el look retro con la comodidad de hoy en día.
  • Parte superior de ante para un look y un tacto premium.

Detalles del producto

  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Cordones elásticos
  • Presilla en el talón
  • Color mostrado: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Modelo: IR0587-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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