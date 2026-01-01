Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Niño/a
Retro, con estilo y, sobre todo, cómodas. Son las Air Max Moto 2K. Inspiradas en las zapatillas de running de los años 2000, incorporan una malla transpirable y amortiguación por todas partes: desde la espuma en la planta del pie hasta el acolchado de la lengüeta y los tobillos.
- Color mostrado: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Modelo: IR0587-001
Nike Air Max Moto 2K
Retro, con estilo y, sobre todo, cómodas. Son las Air Max Moto 2K. Inspiradas en las zapatillas de running de los años 2000, incorporan una malla transpirable y amortiguación por todas partes: desde la espuma en la planta del pie hasta el acolchado de la lengüeta y los tobillos.
Ventajas
- Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
- Paneles de malla y piel sintética ligeros y transpirables.
- Mediasuela de espuma inspirada en los años 2000 que combina el look retro con la comodidad de hoy en día.
- Parte superior de ante para un look y un tacto premium.
Detalles del producto
- Zona del cuello de perfil bajo
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Cordones elásticos
- Presilla en el talón
- Color mostrado: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Modelo: IR0587-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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