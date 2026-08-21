Nike Air Max Genome
Zapatillas - Mujer
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Las Nike Air Max Genome añaden una cara nueva a la gama Air Max. Se inspiran en los diseños futuristas de la década de los 2000.La parte superior técnica cuenta con una combinación de materiales que incluyen piel sin costuras, malla ventilada y detalles de TPU duraderos.La unidad Air de perfil bajo y longitud completa añade comodidad.Estas Air Max ofrecen comodidad, por lo que serán tu nuevo modelo favorito.
- Color mostrado: Blanco/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Modelo: DC4057-101
Nike Air Max Genome
ESTILO AIR PARA LA NUEVA GENERACIÓN.
Las Nike Air Max Genome añaden una cara nueva a la gama Air Max. Se inspiran en los diseños futuristas de la década de los 2000.La parte superior técnica cuenta con una combinación de materiales que incluyen piel sin costuras, malla ventilada y detalles de TPU duraderos.La unidad Air de perfil bajo y longitud completa añade comodidad.Estas Air Max ofrecen comodidad, por lo que serán tu nuevo modelo favorito.
Ventajas
- La parte superior cuenta con líneas elegantes y una exquisita combinación de materiales para añadir intensidad a un look trepidante.
- Refuerzo en la puntera y el talón para enfrentarte a la ciudad día tras día.
- Diseñada originalmente para hacer deporte, la unidad Air completa aporta una comodidad increíble, y su diseño de perfil bajo ayuda a reducir el volumen.
- Zona del tobillo acolchada y de perfil bajo para un look elegante y muy cómodo.
- Sección intermedia estructurada con revestimientos de malla para ofrecer un look atrevido con muchísima dimensión.
Detalles del producto
- Suela de goma
- Cordones clásicos
- Presilla en el talón
- Color mostrado: Blanco/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Modelo: DC4057-101
Orígenes de las Nike Air Max
La revolucionaria tecnología Air se abrió paso en el mundo de las zapatillas Nike en 1978.En 1987, las Air Max 1 debutaron con la tecnología Air visible en el talón, que proporcionaba algo más que la amortiguación Air; de repente, también se podía ver.Desde entonces, las zapatillas Air Max de nueva generación se pusieron de moda entre atletas y coleccionistas con una oferta de atractivas combinaciones de colores y una amortiguación fiable que no pesa.
Envíos y devoluciones
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