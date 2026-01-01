Nike Air Max DN8 By You
Zapatillas - Mujer
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Más Air, menos volumen. Las Dn8 personalizables incluyen el sistema Dynamic Air comprimido en un elegante diseño de perfil bajo con tu toque personal. Además, ofrecen reactividad en cada pisada con ocho canales Air presurizados. Disfruta de una experiencia de movimiento increíble.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8017-900
Nike Air Max DN8 By You
Más Air, menos volumen. Las Dn8 personalizables incluyen el sistema Dynamic Air comprimido en un elegante diseño de perfil bajo con tu toque personal. Además, ofrecen reactividad en cada pisada con ocho canales Air presurizados. Disfruta de una experiencia de movimiento increíble.
¿Cuál es tu base?
Empieza por la parte superior de piel y tela. Elige entre una gran variedad de colores y personaliza los logos Swoosh, los cordones, el clip del talón y mucho más.
Dale color
Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?
Exprésate
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- El sistema Dynamic Air hace que el flujo de aire sea distinto en cada conjunto de canales según la compresión, lo que aporta una amortiguación personalizada.
- La espuma suave en la planta del pie proporciona más comodidad.
- La parte superior esculpida está confeccionada con malla ligera en la parte superior, mientras que las rajas laterales revelan una malla abierta para una mayor transpirabilidad.
- Clip de plástico en el talón para mantener el pie en su sitio y ofrecer una mayor sujeción.
- Capa adicional en la puntera para una mayor durabilidad.
Detalles del producto
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8017-900
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