Nike Air Max DN8 By You Zapatillas - Mujer

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Más Air, menos volumen. Las Dn8 personalizables incluyen el sistema Dynamic Air comprimido en un elegante diseño de perfil bajo con tu toque personal. Además, ofrecen reactividad en cada pisada con ocho canales Air presurizados. Disfruta de una experiencia de movimiento increíble.

¿Cuál es tu base?

Empieza por la parte superior de piel y tela. Elige entre una gran variedad de colores y personaliza los logos Swoosh, los cordones, el clip del talón y mucho más.

Dale color

Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.