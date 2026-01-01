Nike Air Max DN8 Be True By You
Zapatillas personalizables
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Be True, by you. Como parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, la misión de la iniciativa Be True es crear espacios más inclusivos en el mundo del deporte. Esta colección rinde homenaje a un espectro en constante movimiento con colores en capas y en relieve, y con detalles holográficos en todos los colores del arcoíris. Estas elegantes DN8 se pueden personalizar desde el revestimiento hasta la suela exterior para crear un look que encaje a la perfección con tu estilo. Junto con tus zapatillas, recibirás una bonita bolsa con cordón en los colores del arcoíris y un mosquetón iridiscente, porque todo el mundo necesita accesorios.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IV4699-900
- País o región de origen: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, by you. Como parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, la misión de la iniciativa Be True es crear espacios más inclusivos en el mundo del deporte. Esta colección rinde homenaje a un espectro en constante movimiento con colores en capas y en relieve, y con detalles holográficos en todos los colores del arcoíris. Estas elegantes DN8 se pueden personalizar desde el revestimiento hasta la suela exterior para crear un look que encaje a la perfección con tu estilo. Junto con tus zapatillas, recibirás una bonita bolsa con cordón en los colores del arcoíris y un mosquetón iridiscente, porque todo el mundo necesita accesorios.
¿Cuál es tu base?
Escoge entre revestimientos en negro o en chalk y, a continuación, añade una combinación de color arcoíris o de color liso debajo para dar volumen al diseño. ¡No olvides elegir entre el clásico logo Air Max en la lengüeta o un logo holográfico Be True personalizado!
Dale color
Sabes que te mueres por unas Air con los colores del arcoíris. Personaliza los colores de la unidad Air de las DN8 por separado o apuesta por un look monocromático que deje clara tu personalidad.
Dales tu toque personal
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Da rienda suelta a tu creatividad con hasta 9 caracteres en la cinta de la costura lateral de cada zapatilla. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- Nuestro sistema Dynamic Air cuenta con canales de doble cámara con niveles de presión adaptados. Esto significa que el flujo de aire es distinto en cada conjunto de canales según la compresión, lo que aporta una amortiguación personalizada.
- La parte superior esculpida está confeccionada con malla ligera en la parte superior, mientras que las rajas laterales revelan una malla abierta para una mayor transpirabilidad. Las líneas de diseño irradian energía por todo el modelo.
- Clip de plástico en el talón para mantener el pie en su sitio y ofrecer una mayor sujeción.
- Capa adicional en la puntera para una mayor durabilidad.
Detalles de Nike By You
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Con nuestro 3D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IV4699-900
- País o región de origen: Vietnam
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