Nike Air Max DN8 Be True By You Zapatillas personalizables

Nike Air Max DN8 Be True By You

209,99 €

Be True, by you. Como parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, la misión de la iniciativa Be True es crear espacios más inclusivos en el mundo del deporte. Esta colección rinde homenaje a un espectro en constante movimiento con colores en capas y en relieve, y con detalles holográficos en todos los colores del arcoíris. Estas elegantes DN8 se pueden personalizar desde el revestimiento hasta la suela exterior para crear un look que encaje a la perfección con tu estilo. Junto con tus zapatillas, recibirás una bonita bolsa con cordón en los colores del arcoíris y un mosquetón iridiscente, porque todo el mundo necesita accesorios.

¿Cuál es tu base?

Escoge entre revestimientos en negro o en chalk y, a continuación, añade una combinación de color arcoíris o de color liso debajo para dar volumen al diseño. ¡No olvides elegir entre el clásico logo Air Max en la lengüeta o un logo holográfico Be True personalizado!

Dale color

Sabes que te mueres por unas Air con los colores del arcoíris. Personaliza los colores de la unidad Air de las DN8 por separado o apuesta por un look monocromático que deje clara tu personalidad.

Dales tu toque personal

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Da rienda suelta a tu creatividad con hasta 9 caracteres en la cinta de la costura lateral de cada zapatilla. Además, tu nombre aparece en la caja.