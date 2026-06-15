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Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre - Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Zapatillas - Hombre

189,99 €
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Voluminosas. Atrevidas. Reactivas. La edición "Big Bubble" del 95 tiene un diseño que se mantiene fiel al original y añade altura en la parte superior con capas onduladas de piel sintética y malla transpirable. Mejora tu estilo con un poco más de Air.


  • Color mostrado: Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Modelo: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Voluminosas. Atrevidas. Reactivas. La edición "Big Bubble" del 95 tiene un diseño que se mantiene fiel al original y añade altura en la parte superior con capas onduladas de piel sintética y malla transpirable. Mejora tu estilo con un poco más de Air.

Ventajas

  • Parte superior que combina piel sintética con tela transpirable para crear un look a capas diseñado para durar.
  • Unidad Max Air visible para una amortiguación ligera.
  • Ranuras flexibles en la mediasuela/suela exterior para moverte con libertad.
  • Un diseño inspirado en la anatomía humana: la mediasuela y la suela exterior son la columna vertebral de las zapatillas, mientras que los paneles superiores representan los músculos y los cordones encarnan las costillas.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Modelo: IM9605-200

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • HulkL723952374

    Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre

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