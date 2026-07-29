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Buenas valoraciones
Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre - Blanco/Blanco/Pure Platinum/Blanco

Nike Air Max 95 Big Bubble

Zapatillas - Hombre

189,99 €
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Inspiradas en el cuerpo humano y en la estética deportiva de los 90, las Air Max 95 combinan una comodidad increíble con un diseño trepidante. Los paneles laterales ondulados añaden un toque natural a cualquier look, mientras que la amortiguación visible en el talón y el antepié ofrece la comodidad de los diseños deportivos.


  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Pure Platinum/Blanco
  • Modelo: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Inspiradas en el cuerpo humano y en la estética deportiva de los 90, las Air Max 95 combinan una comodidad increíble con un diseño trepidante. Los paneles laterales ondulados añaden un toque natural a cualquier look, mientras que la amortiguación visible en el talón y el antepié ofrece la comodidad de los diseños deportivos.

Ventajas

  • Parte superior que combina piel auténtica y sintética con tela transpirable para crear un modelo a capas diseñado para durar.
  • Unidad Max Air visible para una amortiguación ligera.
  • Ranuras flexibles en la mediasuela/suela exterior para moverte con libertad.
  • Diseño inspirado en la anatomía humana: la mediasuela y la suela exterior representan la columna vertebral, los paneles superiores son los músculos y los cordones son las costillas de las zapatillas.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Pure Platinum/Blanco
  • Modelo: HM8755-100

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Evaluaciones (69)

4.6 estrellas

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre

Nike Air Max 95 Big Bubble

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