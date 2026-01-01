Nike Air Max 95 Big Bubble
Zapatillas - Hombre
El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta edición cuenta con una malla ventilada y un degradado de tela vaquera en la parte superior que adquiere un toque vintage con el uso. Además, la amortiguación visible en la planta del pie ofrece una comodidad a otro nivel.
- Color mostrado: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Modelo: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta edición cuenta con una malla ventilada y un degradado de tela vaquera en la parte superior que adquiere un toque vintage con el uso. Además, la amortiguación visible en la planta del pie ofrece una comodidad a otro nivel.
Ventajas
- Parte superior de tela vaquera con detalles de piel sintética para ofrecer un look a capas duradero.
- Unidad Max Air visible para una amortiguación ligera.
- Ranuras flexibles en la mediasuela/suela exterior para moverte con libertad.
- Diseño inspirado en la anatomía humana: la mediasuela y la suela exterior representan la columna vertebral, los paneles superiores son los músculos y los cordones son las costillas de las zapatillas.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Modelo: IX0347-451
Envíos y devoluciones
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