triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 10
Buenas valoraciones
Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre - Negro/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanco

Nike Air Max 95 Big Bubble

Zapatillas - Hombre

189,99 €
Negro/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanco
Smoke Grey/Anthracite/Negro/Racer Blue
Blanco/Negro/Reflect Silver/Royal Blue
Negro/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Negro/Plata metalizado/Cool Grey/Blanco
Negro/Anthracite/Dark Smoke Grey/Negro
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta versión combina una mezcla de materiales y amortiguación visible para crear un look por capas con una comodidad increíble.


  • Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta versión combina una mezcla de materiales y amortiguación visible para crear un look por capas con una comodidad increíble.

Ventajas

  • Diseño inspirado en la anatomía humana: la mediasuela y la suela exterior representan la columna vertebral, los paneles superiores son los músculos y los cordones son las costillas de las zapatillas.
  • Parte superior que combina piel auténtica y sintética con tela para ofrecer un look a capas diseñado para durar.
  • Unidad Max Air visible para una amortiguación ligera.
  • Ranuras flexibles en la mediasuela/suela exterior para moverte con libertad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IV5767-003

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (19)

4.8 estrellas

  • IOANNISK860606477

    Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

Nike Air Max 95 Big Bubble Zapatillas - Hombre

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Completa el look

Item 3 of 5