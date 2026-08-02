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Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Zapatillas - Hombre - Negro/Gamma Blue/Plata metalizado/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Zapatillas - Hombre

189,99 €
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El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta versión combina una mezcla de materiales y amortiguación visible para crear un look por capas con una comodidad increíble. Además, los detalles de escorpión le dan un toque especial.


  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Plata metalizado/Chrome
  • Modelo: IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

189,99 €

El distintivo diseño ondulado de las Air Max 95 se inspira originalmente en la anatomía humana y en la estética del atletismo de los 90. Esta versión combina una mezcla de materiales y amortiguación visible para crear un look por capas con una comodidad increíble. Además, los detalles de escorpión le dan un toque especial.

Ventajas

  • Diseño inspirado en la anatomía humana: la mediasuela y la suela exterior representan la columna vertebral, los paneles superiores son los músculos y los cordones son las costillas de las zapatillas.
  • Combinación de tela y piel para ofrecer un look a capas diseñado para durar.
  • Unidad Max Air visible para una amortiguación ligera.
  • Ranuras flexibles en la mediasuela/suela exterior para moverte con libertad.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel sintética y piel auténtica
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Gamma Blue/Plata metalizado/Chrome
  • Modelo: IM4691-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Zapatillas - Hombre

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