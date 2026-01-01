Nike Air Max 90
Zapatillas - Hombre
Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Modelo: IV4695-001
Nike Air Max 90
Las Air Max 90 se mantienen fieles a sus orígenes en el running con la icónica suela tipo gofre y combinan revestimientos cosidos con detalles texturizados para ofrecer el look de los 90 que más te gusta. Cuentan con un acabado de colores fáciles de combinar y amortiguación Air visible que añade comodidad en cada pisada.
Ventajas
- Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
- La parte superior está confeccionada en ante de primera calidad para ofrecer un acabado y un tacto excepcionales.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Suela exterior de goma tipo gofre para proporcionar una tracción duradera y un look retro.
Detalles del producto
- Zona del cuello de perfil bajo
- Mediasuela de espuma
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Modelo: IV4695-001
Envíos y devoluciones
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