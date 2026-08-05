Nike Air Max 90 LTR Zapatillas - Niño/a

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Love them! Love them! Love them! Love them!
Las Nike Air Max 90 LTR vuelven en una versión aún mejor. La amortiguación es más suave y flexible, la unidad Max Air está diseñada para los pies en crecimiento y la forma ofrece más espacio para los dedos. Con el mismo diseño y look, estas zapatillas llevan el modelo favorito de los años 90 a una nueva generación.
Nike Air Max 90 LTR
AIR CLÁSICAS PARA NIÑOS.
Las Nike Air Max 90 LTR vuelven en una versión aún mejor. La amortiguación es más suave y flexible, la unidad Max Air está diseñada para los pies en crecimiento y la forma ofrece más espacio para los dedos. Con el mismo diseño y look, estas zapatillas llevan el modelo favorito de los años 90 a una nueva generación.
Las zapatillas de perfil bajo están confeccionadas con piel auténtica y sintética resistente que añade un toque clásico. La forma ofrece más espacio para los dedos y el ajuste ayuda a mantener la comodidad de los pies en crecimiento.
La unidad Max Air es suave, y se ha diseñado específicamente para los más pequeños. Además, la espuma suave y flexible facilita el paso.
El acolchado adicional en la zona del tobillo ofrece una mayor comodidad.
La suela de goma completa cuenta con ranuras para ofrecer más flexibilidad y que cada paso sea natural.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
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Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Descubre las zapatillas Nike Air Max 90 LTR para niño/a
Estas zapatillas de corte bajo están diseñadas con piel sintética y auténtica que ofrece durabilidad y un toque clásico. La forma proporciona más espacio para los dedos y el ajuste ayuda a mantener la comodidad de los pies en crecimiento.
La unidad Max Air es más suave y se ha diseñado específicamente para los pies de jóvenes atletas. Además, la espuma suave y flexible amortigua la pisada.
El acolchado adicional en la zona del tobillo ofrece una mayor comodidad.