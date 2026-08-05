Nike Air Max 90 LTR Zapatillas - Niño/a

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

AIR CLÁSICAS PARA NIÑOS.

Las Nike Air Max 90 LTR vuelven en una versión aún mejor. La amortiguación es más suave y flexible, la unidad Max Air está diseñada para los pies en crecimiento y la forma ofrece más espacio para los dedos. Con el mismo diseño y look, estas zapatillas llevan el modelo favorito de los años 90 a una nueva generación.

Un clásico renovado

Las zapatillas de perfil bajo están confeccionadas con piel auténtica y sintética resistente que añade un toque clásico. La forma ofrece más espacio para los dedos y el ajuste ayuda a mantener la comodidad de los pies en crecimiento.

Comodidad y amortiguación

La unidad Max Air es suave, y se ha diseñado específicamente para los más pequeños. Además, la espuma suave y flexible facilita el paso.

Diseño acolchado

El acolchado adicional en la zona del tobillo ofrece una mayor comodidad.

Movimientos naturales

La suela de goma completa cuenta con ranuras para ofrecer más flexibilidad y que cada paso sea natural.