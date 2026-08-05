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Buenas valoraciones
Nike Air Max 90 LTR Zapatillas - Niño/a - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Zapatillas - Niño/a

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Negro/Negro/Blanco/Negro
Blanco/Negro/Anthracite/Playful Pink
Negro/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Blanco/Phantom/Light Orewood Brown
Negro/Gamma Blue/Ice/Chrome
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Las Nike Air Max 90 LTR vuelven en una versión aún mejor. La amortiguación es más suave y flexible, la unidad Max Air está diseñada para los pies en crecimiento y la forma ofrece más espacio para los dedos. Con el mismo diseño y look, estas zapatillas llevan el modelo favorito de los años 90 a una nueva generación.


  • Color mostrado: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Modelo: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

AIR CLÁSICAS PARA NIÑOS.

Las Nike Air Max 90 LTR vuelven en una versión aún mejor. La amortiguación es más suave y flexible, la unidad Max Air está diseñada para los pies en crecimiento y la forma ofrece más espacio para los dedos. Con el mismo diseño y look, estas zapatillas llevan el modelo favorito de los años 90 a una nueva generación.

Un clásico renovado

Las zapatillas de perfil bajo están confeccionadas con piel auténtica y sintética resistente que añade un toque clásico. La forma ofrece más espacio para los dedos y el ajuste ayuda a mantener la comodidad de los pies en crecimiento.

Comodidad y amortiguación

La unidad Max Air es suave, y se ha diseñado específicamente para los más pequeños. Además, la espuma suave y flexible facilita el paso.

Diseño acolchado

El acolchado adicional en la zona del tobillo ofrece una mayor comodidad.

Movimientos naturales

La suela de goma completa cuenta con ranuras para ofrecer más flexibilidad y que cada paso sea natural.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Modelo: CD6864-034

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (304)

4.6 estrellas

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Nike Air Max 90 LTR Zapatillas - Niño/a

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

Completa el look

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Descubre las zapatillas Nike Air Max 90 LTR para niño/a

Un clásico renovado

Estas zapatillas de corte bajo están diseñadas con piel sintética y auténtica que ofrece durabilidad y un toque clásico. La forma proporciona más espacio para los dedos y el ajuste ayuda a mantener la comodidad de los pies en crecimiento.

Comodidad y amortiguación

La unidad Max Air es más suave y se ha diseñado específicamente para los pies de jóvenes atletas. Además, la espuma suave y flexible amortigua la pisada.

Diseño acolchado

El acolchado adicional en la zona del tobillo ofrece una mayor comodidad.