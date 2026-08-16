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Buenas valoraciones
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer - Negro/Blanco

Nike Air Max 270

Zapatillas - Mujer

159,99 €
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer - Negro/Blanco
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Las Air Max 270 ofrecen estilo, comodidad y mucha actitud. El diseño se inspira en los iconos de Air Max para destacar la innovación más importante de Nike con una amplia cámara de amortiguación y una gran variedad de colores modernos.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

Las Air Max 270 ofrecen estilo, comodidad y mucha actitud. El diseño se inspira en los iconos de Air Max para destacar la innovación más importante de Nike con una amplia cámara de amortiguación y una gran variedad de colores modernos.

Ventajas

  • Tejido Woven en la parte superior para ofrecer ligereza y ventilación.
  • La amortiguación Max Air suave y cómoda tiene el nivel perfecto de sujeción.
  • Funda interior elástica para un ajuste seguro.
  • La suela exterior de goma aporta tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Detalles de malla
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3222-010

Talla y ajuste

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Evaluaciones (195)

4.7 estrellas

  • Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9

    This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer

Nike Air Max 270

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