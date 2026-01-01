Nike Air Max 270 By You Zapatillas - Mujer

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

Esta versión personalizable de las primeras Air Max para el día a día de Nike te ofrece estilo, comodidad y una gran actitud. El diseño se inspira en los iconos Air Max, destacando la mayor innovación de Nike con su gran ventana y tu elección de colores.

¿Cuál es tu base?

Empieza por la parte superior de piel y tela. Elige entre una amplia gama de colores y personaliza los logotipos Swoosh y las presillas posteriores.

Dale color

Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.