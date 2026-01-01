Air Jordan Ultra SE
Zapatillas - Hombre
¿Qué ocurre cuando reinventas unas de las Jordan más icónicas de nuestra colección? Que creas un par de zapatillas versátiles e ideales para caminar hacia el futuro. La piel suave se combina con una zona del tobillo de perfil bajo para ofrecer más comodidad para el día a día.
- Color mostrado: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Modelo: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
¿Qué ocurre cuando reinventas unas de las Jordan más icónicas de nuestra colección? Que creas un par de zapatillas versátiles e ideales para caminar hacia el futuro. La piel suave se combina con una zona del tobillo de perfil bajo para ofrecer más comodidad para el día a día.
Ventajas
- Piel auténtica y sintética lisa para una mayor durabilidad.
- Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Modelo: IV6252-400
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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