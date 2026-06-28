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Air Jordan Mule SE Zapatillas - Mujer - Plata metalizado/Shadow Brown/Wolf Grey/Plata metalizado

Air Jordan Mule SE

Zapatillas - Mujer

159,99 €
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Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.


  • Color mostrado: Plata metalizado/Shadow Brown/Wolf Grey/Plata metalizado
  • Modelo: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Plataforma de espuma combinada con laterales de goma para crear un look robusto sin añadir peso.
  • Confección sin cordones para salir rápido de casa.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Plata metalizado/Shadow Brown/Wolf Grey/Plata metalizado
  • Modelo: IV5071-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE Zapatillas - Mujer

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