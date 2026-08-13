Air Jordan Mule SE Mules - Mujer

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.
Air Jordan Mule SE
Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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4.7 estrellas
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE