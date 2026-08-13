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Air Jordan Mule SE Mules - Mujer - Off Noir/Chalk/Oro metalizado

Air Jordan Mule SE

Mules - Mujer

159,99 €
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Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.


  • Color mostrado: Off Noir/Chalk/Oro metalizado
  • Modelo: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Las Air Jordan Mule combinan la parte superior clásica de un mocasín, una plataforma de espuma suave y un estilo Jordan tradicional. El resultado son unas zapatillas cómodas y elegantes con un estilo sensacional para el día a día. Los laterales de goma crean un look robusto y los elementos metálicos premium añaden un toque elegante.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Plataforma de espuma combinada con laterales de goma para crear un look robusto sin añadir peso.
  • Confección sin cordones para salir rápido de casa.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel
  • Zona del tobillo de perfil bajo
  • Color mostrado: Off Noir/Chalk/Oro metalizado
  • Modelo: IV5070-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE Mules - Mujer

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