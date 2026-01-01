Air Jordan
Conjunto de punto de dos piezas - Infantil
Confeccionado con un tejido Knit de punto de poliéster liso por fuera y suave por dentro, este chándal de dos piezas tiene un estilo sencillo pero elegante inspirado en los cálidos chándales vintage. La chaqueta tiene una forma clásica con cierre de cremallera completa para combinarla fácilmente con cualquier camiseta de tirantes o de manga corta Jordan. Por otro lado, el pantalón a juego tiene una cintura elástica para un ajuste cómodo y las piernas entalladas con bajos elásticos aportan calidez y seguridad para que tu peque juegue con libertad.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: DO2937-010
Air Jordan
Confeccionado con un tejido Knit de punto de poliéster liso por fuera y suave por dentro, este chándal de dos piezas tiene un estilo sencillo pero elegante inspirado en los cálidos chándales vintage. La chaqueta tiene una forma clásica con cierre de cremallera completa para combinarla fácilmente con cualquier camiseta de tirantes o de manga corta Jordan. Por otro lado, el pantalón a juego tiene una cintura elástica para un ajuste cómodo y las piernas entalladas con bajos elásticos aportan calidez y seguridad para que tu peque juegue con libertad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: DO2937-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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