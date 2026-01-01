Materiales reciclados
Air Jordan
Chaqueta acolchada - Hombre
Cuando las temperaturas empiezan a bajar, es hora de sacar la chaqueta acolchada. Cuenta con un estampado por toda la prenda inspirado en un icónico póster de MJ y un aislamiento de plumón para ofrecer calidez y comodidad. Póntela y mantén el frío a raya.
- Color mostrado: Sail
- Modelo: HV0629-133
Air Jordan
Cuando las temperaturas empiezan a bajar, es hora de sacar la chaqueta acolchada. Cuenta con un estampado por toda la prenda inspirado en un icónico póster de MJ y un aislamiento de plumón para ofrecer calidez y comodidad. Póntela y mantén el frío a raya.
Ventajas
- El aislamiento de plumón ofrece un diseño ligero que conserva el calor sin añadir peso.
- Cordón elástico en el dobladillo para mantener el mal tiempo a raya.
Detalles del producto
- De importación
- Cuerpo/forro/relleno de las inserciones: 100 % poliéster Relleno: plumón de pato gris (mínimo 75 % plumón)/(versión APA: 75 % plumón de pato gris/25 % plumas).
- Lavar a máquina
- Color mostrado: Sail
- Modelo: HV0629-133
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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