Materiales reciclados
Air Jordan
Camiseta de tirantes - Mujer
Este producto está confeccionado con, al menos, un 50 % de fibras recicladas
Póntela y disfruta de una suavidad increíble con un toque superoriginal. La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Negro
- Modelo: HQ9171-010
Air Jordan
Póntela y disfruta de una suavidad increíble con un toque superoriginal. La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.
Detalles del producto
- La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Negro
- Modelo: HQ9171-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 173 cm de altura
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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