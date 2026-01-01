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Air Jordan Camiseta de tirantes - Mujer - Negro/Dark Smoke Grey/Negro

Materiales reciclados

Air Jordan

Camiseta de tirantes - Mujer

99,99 €
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Este producto está confeccionado con, al menos, un 50 % de fibras recicladas

Póntela y disfruta de una suavidad increíble con un toque superoriginal. La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Negro
  • Modelo: HQ9171-010

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Póntela y disfruta de una suavidad increíble con un toque superoriginal. La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.

Detalles del producto

  • La confección artesanal y la esencia de Jordan se fusionan en esta suave camiseta de tirantes inspirada en el diseño de un jersey para ofrecerte un estilo urbano ideal para cualquier ocasión.
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Negro
  • Modelo: HQ9171-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 173 cm de altura
    • Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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