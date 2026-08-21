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Air Jordan 85
Camiseta - Hombre
34,99 €
Esta camiseta clásica de algodón, suave y agradable, es ideal para el día a día.
- Color mostrado: Old Royal
- Modelo: IF3910-417
Air Jordan 85
34,99 €
Esta camiseta clásica de algodón, suave y agradable, es ideal para el día a día.
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Old Royal
- Modelo: IF3910-417
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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