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Air Jordan 85 Camiseta - Hombre - Old Royal

Air Jordan 85

Camiseta - Hombre

34,99 €

Esta camiseta clásica de algodón, suave y agradable, es ideal para el día a día.


  • Color mostrado: Old Royal
  • Modelo: IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

Esta camiseta clásica de algodón, suave y agradable, es ideal para el día a día.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Old Royal
  • Modelo: IF3910-417

Talla y ajuste

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    Air Jordan 85 Camiseta - Hombre

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