 
Imagen 1 de 8
Air Jordan 6 Retro Low Zapatillas - Mujer - Negro/Negro/Negro

Air Jordan 6 Retro Low

Zapatillas - Mujer

30 % de descuento
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

35 años después, las AJ6 siguen teniendo el mismo aspecto que cuando MJ ganó su primer anillo. Para empezar la celebración, presentamos una versión de perfil bajo y color negro solo para mujeres. Todo está confeccionado con piel y tejidos de primera calidad. Y, como no podía ser de otra forma, incluye los detalles icónicos de la marca, como las superposiciones, la unidad Air visible y el cierre de los cordones.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

30 % de descuento

35 años después, las AJ6 siguen teniendo el mismo aspecto que cuando MJ ganó su primer anillo. Para empezar la celebración, presentamos una versión de perfil bajo y color negro solo para mujeres. Todo está confeccionado con piel y tejidos de primera calidad. Y, como no podía ser de otra forma, incluye los detalles icónicos de la marca, como las superposiciones, la unidad Air visible y el cierre de los cordones.

Ventajas

  • Unidad Air-Sole encapsulada y mediasuela de espuma para amortiguar cada pisada.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IO9786-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (4)

4 estrellas

  • Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28

    They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also

  • Glow in the Dark

    Simbac963616937

    I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality

  • Retro low top 6’s

    CiTi

    I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.

Air Jordan 6 Retro Low Zapatillas - Mujer

Air Jordan 6 Retro Low

30 % de descuento

Completa el look

Siempre a punto. A todas horas.

Del estudio a la fiesta, Kitty Ca$h necesita un estilo que le aguante el ritmo. Por eso la colección cápsula Day to Night te da mil maneras de ponerte cada prenda.

Estilo. Elegancia. Exclusividad.

Las Air Jordan 6 Low "Glow" no se conforman con llamar un poco la atención. Se llevan absolutamente todas las miradas. La suela que brilla en la oscuridad y la parte superior de piel con pelo elevan el diseño a otro nivel con un estilo arrollador.

Sin cordones. Lúcete.

Suela robusta. Plantilla de espuma con amortiguación. Estilo que se mejora a sí mismo. Esta edición de piel napa de las mules Air Jordan 1 son más suaves cuanto más las uses. La elegante parte superior de color summit white es increíblemente versátil, mientras que los detalles metálicos brillantes aportan un toque final de lo más rompedor.

Looks para todo el día

Día tras día tras día. No dejes de moverte con estilos que nunca fallan. Con productos destacados como el chaleco bomber reversible de pelo sintético y las camisetas de tirantes asimétricas podrás adaptar tu look fácilmente.