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Air Jordan 4 Retro Zapatillas - Niño/a - Negro/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Zapatillas - Niño/a

159,99 €
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¿Qué hay mejor que unas AJ4 nuevas? Pocas cosas, en nuestra opinión. El nobuck aterciopelado y la piel lisa ofrecen un look premium.


  • Color mostrado: Negro/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Modelo: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

¿Qué hay mejor que unas AJ4 nuevas? Pocas cosas, en nuestra opinión. El nobuck aterciopelado y la piel lisa ofrecen un look premium.

Ventajas

  • Piel auténtica y piel sintética combinada con refuerzos de malla en forma de cuadrícula para ofrecer textura, dimensión y un estilo mejorado.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Los ojales flotantes cerca del tobillo se ciñen al pie cuando te atas las zapatillas para un ajuste firme.
  • La suela exterior de goma tiene un patrón de tracción con diseño de espiga para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Modelo: II1271-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 4 Retro Zapatillas - Niño/a

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

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