Air Jordan 4 Retro Zapatillas - Niño/a

Love them
Amber220805258
I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!
¿Qué hay mejor que unas AJ4 nuevas? Pocas cosas, en nuestra opinión. El nobuck aterciopelado y la piel lisa ofrecen un look premium.
Air Jordan 4 Retro
¿Qué hay mejor que unas AJ4 nuevas? Pocas cosas, en nuestra opinión. El nobuck aterciopelado y la piel lisa ofrecen un look premium.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Love them
Amber220805258
I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!
TarshaT151282010
I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship
Retro 4
Ironman B
[This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 4 Retro