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Air Jordan 1 Retro High OG Zapatillas - Niño/a - Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Zapatillas - Niño/a

139,99 €
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Las icónicas Air Jordan 1 mantienen su diseño familiar e impecable, aunque se actualizan para la cultura actual de los amantes de las zapatillas. Esta versión de las Retro High OG se presenta con piel premium, una amortiguación cómoda y detalles de diseño clásicos.


  • Color mostrado: Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Modelo: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Las icónicas Air Jordan 1 mantienen su diseño familiar e impecable, aunque se actualizan para la cultura actual de los amantes de las zapatillas. Esta versión de las Retro High OG se presenta con piel premium, una amortiguación cómoda y detalles de diseño clásicos.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Cuello alto
  • Color mostrado: Negro/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Modelo: II9927-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (4)

4.8 estrellas

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG Zapatillas - Niño/a

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