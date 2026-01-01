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Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Niño/a - Negro/Negro/Blanco

Air Jordan 1 Mid

Zapatillas - Niño/a

114,99 €
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Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

114,99 €

Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?

Ventajas

  • Parte superior de piel auténtica y material textil para ofrecer una mayor sujeción.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo de perfil medio
  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IX3526-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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