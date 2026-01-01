Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Niño/a
Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
Las AJ1 nunca defraudan: siempre marcan estilo. La piel premium en la parte superior ofrece una durabilidad increíble. Las unidades Nike Air por debajo del pie añaden comodidad y una amortiguación clásica en cada pisada. ¿Dónde las lucirás?
Ventajas
- Parte superior de piel auténtica y material textil para ofrecer una mayor sujeción.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Zona del tobillo de perfil medio
- Logotipo Wings en la zona del tobillo
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IX3526-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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