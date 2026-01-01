Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Niño/a
Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con detalles innovadores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
- Color mostrado: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Modelo: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con detalles innovadores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
Ventajas
- Piel plena flor lisa para una mayor durabilidad.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Modelo: IO2063-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE