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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a - Negro/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Niño/a

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Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.


  • Color mostrado: Negro/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Modelo: IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: Negro/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Modelo: IB7053-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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