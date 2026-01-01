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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a - Sweet Beet/Off Noir/Blanco/Desert Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Niño/a

114,99 €
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Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Los materiales duraderos y los colores innovadores actualizan un icono para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.


  • Color mostrado: Sweet Beet/Off Noir/Blanco/Desert Pink
  • Modelo: IO2066-600

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Los materiales duraderos y los colores innovadores actualizan un icono para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.

Ventajas

  • Piel sintética y auténtica para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
  • La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Etiqueta Jumpman en la lengüeta
  • Logotipo Wings en la zona del tobillo
  • Color mostrado: Sweet Beet/Off Noir/Blanco/Desert Pink
  • Modelo: IO2066-600

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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