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Buenas valoraciones
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer - Blanco/Wolf Grey/Plata metalizado

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Mujer

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Las zapatillas que lo empezaron todo se renuevan con un toque de brillo en esta impresionante versión de las AJ1. La icónica silueta de perfil medio brilla con una deslumbrante parte superior cromada que destaca y llama la atención.


  • Color mostrado: Blanco/Wolf Grey/Plata metalizado
  • Modelo: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Las zapatillas que lo empezaron todo se renuevan con un toque de brillo en esta impresionante versión de las AJ1. La icónica silueta de perfil medio brilla con una deslumbrante parte superior cromada que destaca y llama la atención.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en el talón
  • Mediasuela de espuma
  • Tracción de goma
  • Logotipo Jumpman Air en la lengüeta
  • Color mostrado: Blanco/Wolf Grey/Plata metalizado
  • Modelo: FN5031-100

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Evaluaciones (38)

4.8 estrellas

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer

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