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Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
149,99 €
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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
- Color mostrado: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Modelo: IO2051-001
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
Ventajas
- Parte superior de piel, piel sintética y tela para ofrecer una mayor sujeción.
- Mediasuela de espuma y amortiguación Nike Air para una comodidad ligera.
- Suela exterior de goma con punto de giro para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Logotipo Wings en la zona del tobillo
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Modelo: IO2051-001
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Air Jordan 1 Mid SE
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