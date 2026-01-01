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Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
149,99 €
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Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
- Color mostrado: Negro/Negro/Tough Red
- Modelo: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Inspirada en las AJ1 originales, esta edición de perfil medio mantiene el look icónico que más te gusta, y los colores elegidos y la piel impecable aportan una identidad distintiva.
Ventajas
- Parte superior de piel auténtica y material textil para ofrecer una mayor sujeción.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Zona del tobillo de perfil medio
- Logotipo Wings en la zona del tobillo
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Color mostrado: Negro/Negro/Tough Red
- Modelo: IX3527-010
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 1 Mid SE
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